As bolsas de Tóquio e de Sydney fecharam em alta nesta sexta-feira, acompanhando Wall Street, que renovou máximas históricas ontem, em meio a um feriado que manteve os mercados fechados em várias partes da região asiática.

O índice japonês Nikkei subiu 0,38% em Tóquio, a 59.513,12 pontos, com os ganhos liderados por ações de empresas de trading.

Na Oceania, a bolsa australiana avançou 0,74%, com o S&P/ASX 200 encerrando o pregão em Sydney a 8.729,80 pontos.

Na China continental, assim como em Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul, os mercados não operaram hoje por causa do feriado do Dia do Trabalho.

Ontem, as bolsas de Nova York fecharam em alta generalizada, com novos recordes do S&P 500 e do Nasdaq, graças principalmente a balanços positivos de empresas de tecnologia, incluindo Alphabet e Qualcomm, em meio ao entusiasmo com a inteligência artificial (IA).

O apetite por risco na Ásia e na Oceania, porém, seguiu limitado pelas tensões entre EUA e Irã, com as negociações de paz ainda travadas.