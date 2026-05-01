A Fitch Ratings alertou nesta quinta-feira, 30, que a nota de crédito dos Estados Unidos enfrenta os desafios de um "déficit em expansão", o que deixa o peso da dívida do país "muito acima" do de outras nações que compartilham sua classificação AA.

"Uma deterioração da posição fiscal dos EUA é provável neste ano devido a cortes de impostos previstos no One Big Beautiful Bill Act, apesar de compensações com receitas de tarifas", informou a Fitch em relatório.

Segundo a agência, isso ressalta a importância das eleições legislativas de meio de mandato do Congresso em novembro. "As mid-terms podem proporcionar freios e contrapesos adicionais aos poderes do Executivo se os democratas conquistarem o controle de uma ou de ambas as Casas do Congresso", diz a instituição. "No entanto, um governo dividido pode dificultar a negociação de pacotes fiscais e aumentar os riscos de impasses, inclusive sobre o teto da dívida", observou.

A Fitch prevê um déficit do governo geral de 7,9% do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano e no próximo, e destaca a incerteza das receitas tarifárias e o apelo do presidente americano Donald Trump por maiores gastos com defesa. A agência reduziu sua estimativa de receita com tarifas, líquida de reembolsos, para US$ 150 bilhões em 2026, depois que a Suprema Corte derrubou em fevereiro as tarifas impostas pela gestão Trump.

Ainda assim, a Fitch afirmou que os pontos fortes para a nota de crédito dos EUA incluem o papel do dólar como moeda de reserva global, uma economia grande e dinâmica e a profundidade e a liquidez dos mercados de capitais. A agência rebaixou os EUA em agosto de 2023 em um nível, para AA+, citando preocupações com disputas políticas em torno do teto da dívida que levaram o país à beira de um calote.