O Departamento de Energia dos Estados Unidos (DoE) quer emprestar até 92,5 milhões de barris de petróleo bruto da Strategic Petroleum Reserve (SPR, na sigla em inglês) para empresas do setor energético. A medida busca lidar com a interrupção no fluxo da commodity

A ação anunciada nesta quinta-feira, 30, é a continuidade do plano do governo de disponibilizar 172 mil barris ao mercado global, parte de uma ação coordenada para o empréstimo de 400 milhões de barris conduzida por países membros da International Energy Agency (AEI). Outros três empréstimos já foram feitos anteriormente, com dois deles já concluídos, contabilizando cerca de 80 milhões de barris.

A ação busca fortalecer a segurança energética dos EUA e seus aliados, assim como ajudar o mercado a lidar com interrupções no fluxo de petróleo, segundo o anúncio. As empresas participantes deverão devolver os 92,5 milhões de barris emprestados acrescidos de volumes adicionais.

"Essas ações ajudam a levar petróleo rapidamente ao mercado, aliviar pressões de oferta no curto prazo e garantir que a reserva estratégica permaneça robusta com o retorno de barris adicionais", pontuou Kyle Haustveit, secretário ajunto do Escritório de Energia de Hidrocarbonetos e Geotérmica.