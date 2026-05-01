O Banco da República da Colômbia, conhecido como Banrep, manteve inalterada a taxa básica de juros em 11,25% ao ano por unanimidade nesta quinta-feira, 30, citando a necessidade de equilibrar o apoio à recuperação econômica, a inflação ainda elevada e riscos externos, como o prolongamento do conflito no Oriente Médio.

Segundo o comunicado, a inflação ampla atingiu 5,6% em março, acima do observado no fim de 2025, enquanto o núcleo, que exclui alimentos e preços regulados, subiu a 5,8%. As expectativas de inflação para horizontes mais longos recuaram, mas projeções para o fim de 2026 voltaram a subir.

A autoridade monetária destacou que indicadores recentes, como demanda por energia, produção manufatureira, comércio varejista e exportações, sugerem que a economia cresceu no primeiro trimestre acima do ritmo do fim do ano passado. O mercado de trabalho também segue dinâmico, com desemprego em níveis historicamente baixos e avanço do emprego formal, diz o texto.

O Banrep alertou que a continuidade do conflito no Oriente Médio pode elevar os preços internacionais de energia, fertilizantes e outros bens, além de apertar as condições financeiras externas. A junta afirmou que futuras decisões dependerão da evolução dos dados.