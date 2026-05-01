A Ebury, fintech de pagamentos internacionais do Santander, anunciou nesta quinta-feira, 30, que recebeu um investimento de 550 milhões de libras (R$ 3,7 bilhões, pelo câmbio desta quinta-feira) em rodada de captação liderada pelo próprio banco. Os recursos serão usados para acelerar o crescimento e a expansão global da fintech, focada em pequenas e médias empresas (PME).

O Santander investirá 50 milhões de libras (R$ 338 milhões) na rodada, permanecendo como maior acionista da Ebury, com participação de 55%, de acordo com o comunicado. Dois outros acionistas, Vitruvian Partners e 83North, também entraram no aporte, que atraiu a gestora internacional Centerbridge Partners.

A Ebury opera em 30 mercados e atende mais de 27 mil empresas, possibilitando pagamentos em mais de 140 moedas em 160 países. É possível fazer e receber pagamentos internacionais, gerenciamento cambial, movimentação de fundos entre subsidiárias em tempo real, ressalta o comunicado.

O Santander primeiro investiu na Ebury em 2020. Desde lá, a receita tem crescido mais de 30% ao ano. A fintech foi fundada em Londres em 2009. "Os investimentos adicionais permitirão que a Ebury escale mais rapidamente e amplie sua oferta para PMEs globalmente", afirma a presidente executiva do Banco Santander, Ana Botín no comunicado.

No Brasil, a Ebury comprou em 2022 o banco Bexs, conseguindo uma licença de banco de câmbio pelo Banco Central, que aprovou a transação em 2023. A fintech lançou a marca Ebury Bank no País.

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