O Bradesco informou que vai aderir ao Novo Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas anunciado pelo governo nesta segunda-feira, 4. Em nota, o banco afirma que aguarda as autorizações do Fundo de Garantia de Operações (FGO) para iniciar as repactuações no âmbito da iniciativa.

A instituição financeira já disponibilizou um portal na internet para clientes interessados em realizar um pré-cadastro: renegocie.bradesco.com.br. Canais de atendimento telefônico e a rede de agência também darão suporte.

O Bradesco prometeu implementar ainda um programa com condições próprias de renegociação para clientes que não se enquadrem no plano do governo, seja por atraso menor ou maior do que o previsto, ou renda superior ao estabelecido como elegível. O objetivo é ampliar os efeitos do processo de alívio do endividamento da população.

O diretor executivo de Crédito e Recuperação do Bradesco, André Duarte, explica que o banco busca oferecer mais amplitude às alternativas de apoio às pessoas que desejam sanar as contas.

"Nosso objetivo sempre foi contribuir para que nossos clientes tenham uma relação equilibrada e sustentável com suas finanças pessoais. Aproveitaremos a iniciativa do governo para nos engajarmos, pois isso significa fortalecer uma relação de confiança e perenidade com a sociedade", ressalta.

Zetta expressa apoio

A Zetta, entidade que representa as principais fintechs do País, expressou apoio ao lançamento do Novo Desenrola Brasil, programa do governo que busca reduzir o endividamento das famílias.

Em nota, a associação reconheceu os esforços do governo em avançar em políticas públicas voltadas à melhoria de dívidas dos brasileiros. Disse ainda que segue colaborando "para promover a educação financeira no País e ampliar o acesso a alternativas seguras de crédito e compatíveis com a realidade atual da população".

"A entidade mantém diálogo com autoridades e agentes do setor para que instituições financeiras e de pagamento possam oferecer uma melhor experiência ao cliente dentro do escopo do novo programa", destaca.

O endosso se soma a comunicados também favoráveis de Associação Brasileira de Bancos (ABBC) e Federação Brasileira de Bancos (Febraban).