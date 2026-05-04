O ministro da Fazenda, Dario Durigan, confirmou que deverá acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na visita de Estado prevista para ocorrer nesta semana aos Estados Unidos. Durigan disse que o Brasil tem sido franco e aberto nas negociações com aquele país.

"O Brasil tem sido muito franco e muito aberto às negociações com os Estados Unidos, seja na discussão do crime organizado, seja na discussão de comércio bilateral, seja nas explicações, nas investigações que foram abertas pelos Estados Unidos, por exemplo, na seção 301, que aponta a questão dos Pix, a 25 de março, contrabando no País", afirmou, em entrevista à GloboNews. "A gente tem explicado que não são temas novos, o Brasil tem endereçado isso", prosseguiu.

No que se refere ao combate ao crime organizado, Durigan defendeu uma parceria com os EUA. "Eu próprio anunciei junto com a Polícia Federal, há algumas semanas atrás, uma primeira medida que era inédita no País, em que a gente passa a trocar informação com a aduana norte-americana, em termos de, a gente tem muita arma dos Estados Unidos para o Brasil, muita droga sintética e é do nosso interesse fazer o combate a esse tipo de malfeito, que é levado pelo crime organizado".

O titular da Fazenda completou dizendo que sua expectativa, caso a viagem se confirme, é de uma agenda "muito positiva e muito propositiva".

Lula e sua comitiva deverão embarcar para os EUA na tarde da quarta-feira, 6. A reunião com o presidente americano, Donald Trump, na Casa Branca, está prevista para o dia seguinte, quinta-feira, 7. O agendamento do encontro foi revelado pelo jornal O Globo e confirmado pelo Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) com fontes próximas ao Palácio do Planalto. A agenda do ministro da Fazenda brasileiro ainda não foi fechada.