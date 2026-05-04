A Isa Energia Brasil registrou lucro líquido regulatório de R$ 357,7 milhões no primeiro trimestre deste ano, alta de 6% na comparação com os R$ 337 milhões do mesmo período de 2025.

Por sua vez, o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda) consolidado ficou em R$ 1,02 bilhão nos três primeiros meses do ano, crescimento de 10,6% em relação ao verificado no mesmo intervalo do exercício anterior. Além da evolução da receita, o desempenho dessa linha reflete o controle de custos.

A receita líquida regulatória da Isa Energia somou R$ 1,2 bilhão entre janeiro e março de 2026, montante 8,3% maior do que o registrado no mesmo período de 2025. A receita líquida operacional ex-RBSE cresceu 24% na mesma comparação, para R$ 762 milhões. A expansão foi propiciada pelo reajuste da Receita Anual Permitida (RAP) para o ciclo 2025/2026 pelo IPCA e pela energização de projetos arrematados em recentes leilões, bem como de reforços e melhorias (R&M) de grande porte.

Os gastos com Pessoal, Materiais, Serviços de Terceiros e Outros (PMSO) aumentaram 0,7%, para R$ 179 milhões, abaixo da inflação do período de 4,1%. Com isso, a relação entre custo fixo e receita recuou de 29% para 24%.

Segundo o diretor-presidente da Isa Energia, Rui Chammas, o resultado do primeiro trimestre mostra, em diferentes aspectos, efeitos da estratégia desenhada pela atual gestão. "Foi um trimestre que ilustra bem aquilo que a gente vem desenhando, construindo, criando valor para os acionistas, com disciplina financeira, uma operação que está rodando muito bem, com bons resultados", disse.

Além do desempenho registrado no trimestre, Chammas lembrou que, entre o fim do ano passado e março, a Isa Energia entregou dois projetos relevantes - dois dos três blocos do projeto Piraquê e o projeto Jacarandá, somando R$ 330 milhões em receita anual permitida (RAP) adicional.

"E a gente segue investindo, temos portfólio de R$ 12,3 bilhões para realizar, sendo R$ 5 bilhões em projetos greenfield (novos) e o restante em reforços e melhorias, que continuam recebendo novas autorizações", afirmou.

Nos três primeiros meses do ano, a companhia investiu R$ 1,2 bilhão, 10,3% a mais do que o realizado em igual período de 2025. Desse total, cerca de 70% nos projetos em construção e 30% em R&M.

Em outra frente, a transmissora acertou uma operação de troca de ativos com a Axia Energia, em que vai adquirir 49% atualmente detidos pela sócia na IE Madeira, enquanto vende os 51% que detém na IE Garanhuns. A transação envolve o pagamento, pela Isa, de R$ 1,174 bilhão.

"É uma operação que, além de criar valor e nos permitir crescer, acontece sem impacto negativo na alavancagem", disse, citando que, na realidade, o impacto será positivo, uma vez que a empresa passará a reconhecer Ebitda de um ativo com alavancagem menor do que a companhia possui atualmente.

Dívida

A Isa Energia encerrou março de 2026 com uma alavancagem de 3,72 vezes dívida líquida/Ebitda, acima das 3,63 vezes anotadas em dezembro. A dívida líquida cresceu 9% no mesmo período, para R$ 15,4 bilhões, enquanto a dívida bruta aumentou 1,8%, para R$ 16,3 bilhões. Já o prazo alongou de 8,3 para 8,7 anos, e o custo caiu de 12,36% ao ano (a.a.) para 11,64% a.a.

A diretora executiva de Finanças, Relações com Investidores e Desenvolvimento de Negócios da Isa Energia, Silvia Wada, salientou a gestão financeira que a companhia vem fazendo para otimizar o estoque de dívida. Ela citou uma operação de "exchange offer" realizada para parcela R$ 3,9 bilhões em dívidas atreladas ao CDI na 21ª emissão da companhia, o que permitiu alongar esses compromissos em 2,7 anos, diminuindo o custo médio em 80 pontos-base (pbs) desse montante.

"Além disso, tivemos um evento subsequente, em uma emissão de debêntures no valor de R$ 1 bilhão em abril, a despeito do mercado de crédito menos favorável que no ano passado, e conseguimos um prazo de 15 anos e um spread negativo de 87 pbs, abaixo da NTN-B 2040, então, ainda um custo bastante competitivo", acrescentou.