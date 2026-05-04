A BradSaúde, formada pela fusão de ativos de saúde do Bradesco e da Odontoprev, reportou lucro líquido de R$ 1,308 bilhão no primeiro trimestre de 2026.

A companhia não informou a variação em relação ao mesmo período do ano passado, uma vez que os ativos estavam dissociados.

Deste montante, R$ 1,157 bilhão são provenientes das demais operações do grupo, enquanto R$ 150,6 milhões vêm dos convênios odontológicos (Odontoprev).

A receita líquida do período, medida pelos prêmios ganhos, foi de R$ 13,191 bilhões.