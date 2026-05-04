A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,92%

Pontos: 185.600,12

Máxima de +0,19% : 187.666 pontos

Mínima de -0,95% : 185.538 pontos

Volume: R$ 26,38 bilhões

Variação em 2026: 15,19%

Variação no mês: -0,92%

Dow Jones: -1,13%

Pontos: 48.941,90

Nasdaq: -0,19%

Pontos: 25.067,80

Ibovespa Futuro: -0,81%

Pontos: 188.465

Máxima (pontos): 190.840

Mínima (pontos): 188.200

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 42,48

Variação: -1,61%

Petrobras PN

Preço: R$ 49,30

Variação: +0,45%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,96

Variação: -1,86%

Ambev ON

Preço: R$ 14,53

Variação: +0,14%

Petrobras ON

Preço: R$ 54,48

Variação: -0,46%

Vale ON

Preço: R$ 78,69

Variação: -3,07%

MBRF SA ON

Preço: R$ 17,87

Variação: +2,52%

Itausa PN

Preço: R$ 13,60

Variação: -2,3%

JBS ON

Preço: R$ 78,69

Variação: -0,59%

Global 40

Cotação: 727,808 centavos de dólar

Variação: estável

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 4,9672

Venda: R$ 4,9677

Variação: +0,3%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,06

Venda: R$ 5,16

Variação: -0,46%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 4,9581

Venda: R$ 4,9587

Variação: -0,6%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 4,6914

Venda: R$ 5,1330

Variação: -0,47%

- Dólar Futuro (junho)

Cotação: R$ 4,9990

Variação: +0,37%

- Euro

Compra: US$ 1,1688 (às 18h19)

Venda: US$ 1,1693 (às 18h19)

Variação: -0,22%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,8080

Venda: R$ 5,8090

Variação: -0,45%

- Euro turismo

Compra: R$ 5,3466

Venda: R$ 6,0550

Variação: -0,43%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,40% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,40% ao ano.

- Over a 14,40%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.533,3 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -2,4%


