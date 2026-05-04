A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,92%
Pontos: 185.600,12
Máxima de +0,19% : 187.666 pontos
Mínima de -0,95% : 185.538 pontos
Volume: R$ 26,38 bilhões
Variação em 2026: 15,19%
Variação no mês: -0,92%
Dow Jones: -1,13%
Pontos: 48.941,90
Nasdaq: -0,19%
Pontos: 25.067,80
Ibovespa Futuro: -0,81%
Pontos: 188.465
Máxima (pontos): 190.840
Mínima (pontos): 188.200
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 42,48
Variação: -1,61%
Petrobras PN
Preço: R$ 49,30
Variação: +0,45%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,96
Variação: -1,86%
Ambev ON
Preço: R$ 14,53
Variação: +0,14%
Petrobras ON
Preço: R$ 54,48
Variação: -0,46%
Vale ON
Preço: R$ 78,69
Variação: -3,07%
MBRF SA ON
Preço: R$ 17,87
Variação: +2,52%
Itausa PN
Preço: R$ 13,60
Variação: -2,3%
JBS ON
Preço: R$ 78,69
Variação: -0,59%
Global 40
Cotação: 727,808 centavos de dólar
Variação: estável
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 4,9672
Venda: R$ 4,9677
Variação: +0,3%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,06
Venda: R$ 5,16
Variação: -0,46%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 4,9581
Venda: R$ 4,9587
Variação: -0,6%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 4,6914
Venda: R$ 5,1330
Variação: -0,47%
- Dólar Futuro (junho)
Cotação: R$ 4,9990
Variação: +0,37%
- Euro
Compra: US$ 1,1688 (às 18h19)
Venda: US$ 1,1693 (às 18h19)
Variação: -0,22%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,8080
Venda: R$ 5,8090
Variação: -0,45%
- Euro turismo
Compra: R$ 5,3466
Venda: R$ 6,0550
Variação: -0,43%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,40% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,40% ao ano.
- Over a 14,40%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.533,3 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -2,4%