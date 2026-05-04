Entre janeiro e março deste ano, a B3 alcançou um recorde no número de leilões realizados. Ao todo, foram 18 certames, com movimentação de R$ 42,4 bilhões, crescimento de mais de 40% em relação a 2025, quando o volume foi de R$ 30 bilhões. O número também representa um recorde para o período.

Ao todo, os projetos contratados beneficiarão 14 estados brasileiros, em certames que envolveram setores como portos, terminais pesqueiros, mobilidade urbana, infraestrutura social e rodovias, além de iniciativas nas áreas de saneamento, florestas, energia e aeroportos.

"A B3 atua há mais de 30 anos na realização de leilões, desempenhando um papel central no financiamento da infraestrutura no Brasil ao conectar o mercado de capitais a investimentos de longo prazo", afirma a instituição em nota.