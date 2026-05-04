A Palantir Technologies relatou ganhos e receitas do trimestre encerrado em março que superaram as estimativas de Wall Street, conforme balanço divulgado após o fechamento do mercado nesta segunda-feira, 4. Segundo a empresa, o resultado ocorre em meio à confiança de aceleração dos seus negócios governamentais e comerciais nos EUA.

A companhia teve lucro líquido de US$ 870,5 milhões no primeiro trimestre deste ano, ou de US$ 0,33 ajustado por ação, ante uma previsão de US$ 0,28 dos analistas consultados pela FactSet.

A receita da empresa de tecnologia de defesa teve salto anual de 85%, para US$ 1,63 bilhão, acima da expectativa de US$ 1,54 bilhão. Somente a receita nos EUA cresceu 104% na comparação anual, para US$ 1,28 bilhão, com ganhos de US$ 595 milhões no setor comercial americano.

Para o ano completo de 2026, a Palantir elevou expectativas de receita para a faixa de US$ 7,65 bilhões a US$ 7,66 bilhões, prevendo US$ 3,22 bilhões em receita no setor comercial nos EUA.

Às 17h50 (de Brasília), as ações da Palantir subiam 0,74% no after hours de Nova York.