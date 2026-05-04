O Banco do Brasil registrou R$ 4,25 bilhões em propostas de financiamento protocoladas durante a Agrishow, maior feira de agronegócios da América Latina, encerrada na sexta-feira, 1º de maio, em Ribeirão Preto (SP). Em nota, o BB informou que o montante é 41,6% superior à estimativa inicial do banco, de R$ 3 bilhões.

O BB afirmou que as propostas acolhidas na Agrishow deste ano contemplam investimentos em máquinas, armazenagem, irrigação, tecnologia e custeio. As propostas foram firmadas por produtores de todos os portes, da agricultura familiar à empresarial.

"Mesmo em um ambiente mais desafiador, o produtor segue investindo e o BB cumpre seu papel de principal parceiro do agro, oferecendo crédito com responsabilidade e alinhado às necessidades de cada perfil de cliente", disse o vice-presidente de Agronegócios e Agricultura Familiar do BB, Gilson Bittencourt, na nota.

Em comparação com o ano passado, o resultado é ligeiramente inferior aos R$ 4,75 bilhões de propostas acolhidas anunciadas pelo BB há um ano.