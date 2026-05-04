O diesel comum subiu 6,7% e o aditivado teve alta de 6,1% em abril na cidade de São Paulo em abril segundo o monitoramento mensal de preços de combustíveis do Sem Parar, plataforma de soluções para o carro. O levantamento mostrou ainda que a gasolina aditivada avançou 2,8%, enquanto a gasolina comum teve alta de 1,9%. O etanol comum, por sua vez, caiu 1,7%.

O diesel comum passou de R$ 7,03 para R$ 7,50. Já o diesel aditivado variou de R$ 7,26 para R$ 7,71. Na gasolina, a aditivada saiu de R$ 7,05 para R$ 7,25 e a comum passou de R$ 6,53 para R$ 6,65.

Na contramão, o etanol comum recuou de R$ 4,61 para R$ 4,54. O etanol aditivado caiu de R$ 5,02 para R$ 4,99.

O levantamento também registrou diferenças de preços entre regiões da capital em abril. A maior variação foi na gasolina aditivada, com diferença de R$ 0,62 por litro entre as zonas Norte e Sul, com valores de R$ 6,81 e R$ 7,43, respectivamente. A gasolina comum variou de R$ 6,50 na zona Norte a R$ 6,71 na zona Sul.

No diesel, o aditivado oscilou entre R$ 7,44 na zona Norte e R$ 7,84 na zona Sul. O diesel comum teve o menor preço na zona Leste (R$ 7,30) e o maior na zona Sul (R$ 7,71). No etanol, o comum foi de R$ 4,49 na zona Norte a R$ 4,57 na zona Leste, enquanto o aditivado variou de R$ 4,74 na zona Norte a R$ 5,17 na zona Oeste.

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