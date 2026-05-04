A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) confirmou que a produção de março foi recorde, em 5,531 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), alta de 4% contra o mês anterior, conforme antecipado pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) com números preliminares.

Com relação ao petróleo, foram extraídos 4,247 milhões de barris por dia (bpd), uma variação positiva de 4,6% na comparação com o mês anterior e aumento de 17,3% em relação ao mesmo mês de 2025.

Já a produção de gás natural em março foi de 204,11 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d). Houve crescimento de 3,3% frente a fevereiro e de 23,3% na comparação com março de 2025.

O pré-sal correspondeu a 79,9% do total produzido, ou 4,420 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d).

A Petrobras, maior produtora do País, registrou média de 3,362 milhões de boed, sendo 2,568 milhões de barris de petróleo por dia (bpd) e 126,2 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d) de gás natural.