O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira, 4, que o Novo Desenrola tem travas estruturantes que impedem conflito com a política monetária, ou seja, não criam impacto inflacionário. "O que está sendo feito aqui, inclusive com essas várias travas estruturantes, não permite, de modo automático, que as pessoas voltem a tomar crédito e aumentem o seu gasto. As pessoas hoje estão em uma situação difícil em termos de crédito. É uma melhoria que não passa por afetar ou desregular a política monetária", comentou.

Ele disse ainda que com R$ 8 bilhões no Fundo Garantidor de Operações (FGO), é possível que os bancos renegociem cerca de R$ 42 bilhões de dívidas antigas.

Segundo ele, os grandes bancos estão todos preparados para operar o Novo Desenrola.

Por fim, ele repetiu que a renegociação de dívidas não é algo permanente ou rotineiro e que não está prevista uma nova política parecida no futuro.

"Isso aqui não é algo permanente ou algo rotineiro. Isso está sendo feito a partir de um diagnóstico preciso de um momento muito localizado. Então não é algo que tem que ser feito de outras vezes", completou Durigan.