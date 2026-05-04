O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, não irá mais à audiência pública no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira, 4, para discutir a arrecadação de taxa, a capacidade fiscalizatória e a eficiência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A participação estava prevista em agenda divulgada no domingo pelo BC. O evento agora consta como "cancelado".

No lugar de Galípolo, outros dois representantes do BC participarão da audiência no período da tarde desta segunda-feira: o secretário executivo Rogério Antônio Lucca e o procurador-geral Cristiano Cozer.

A audiência em questão foi convocada pelo ministro Flávio Dino, do STF. Ela tem como objetivo reunir e debater argumentos tecnicamente qualificados e especializados de diferentes áreas do conhecimento, a fim de subsidiar o julgamento da ADI 7791.

Na ação, o partido Novo questiona trechos da Lei 14.317/2022 que aumentam e modificam a forma de cálculo da taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários.

Segundo a legenda, a taxa vem sendo utilizada com finalidade arrecadatória, desvirtuando sua natureza em prejuízo dos particulares fiscalizados.