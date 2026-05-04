A Embraer assinou um contrato com o Tawazun Council for Defence Enablement, dos Emirados Árabes Unidos (EAU), para a venda de 10 aeronaves C-390 Millennium e 10 opções de compra. O valor não foi informado. Segundo a Embraer, este é o maior pedido internacional de um único país para o C-390 Millennium e o primeiro no Oriente Médio.

Em nota, a Embraer destaca que, após um extenso processo de análise e avaliação - incluindo uma abrangente campanha de testes no ambiente operacional dos EAU -, a Força Aérea e Defesa Aérea selecionou o C-390 Millennium como a aeronave mais adequada para atender aos requisitos de missão, otimizando, ao mesmo tempo, a eficiência operacional e os custos do ciclo de vida.

O objetivo, segundo a fabricante brasileira, é fortalecer as capacidades operacionais de transporte militar do país em colaboração com uma empresa de defesa local.

Em nota, a Embraer destaca que serviços de Manutenção, Reparo e Revisão (MRO), juntamente com serviços de suporte pós-venda para a frota de C-390 Millennium, serão desenvolvidos em colaboração com uma empresa nacional.

O Tawazun Council for Defence Enablement é a entidade nacional responsável por fomentar e regular o ecossistema industrial de defesa e segurança dos Emirados Árabes Unidos. O Conselho estabelece as estruturas e condições necessárias para apoiar o desenvolvimento do setor, abrangendo políticas, regulamentações, infraestrutura e mecanismos de incentivo que garantem o crescimento sustentável da indústria de defesa local.