A Thyssenkrupp anunciou a suspensão das conversas com a indiana Jindal Steel International sobre a venda de uma participação em sua divisão siderúrgica, citando mudanças recentes no ambiente de negócios e regulatório.

A Jindal havia feito uma oferta não vinculante pela unidade em setembro de 2025, mas representantes dos trabalhadores alemães sinalizaram que as discussões tinham estagnado. A empresa alemã afirmou que tornar o negócio siderúrgico autônomo continua sendo uma meta de médio prazo, e que poderá reter uma participação após a separação.

Entre os fatores que alteraram o cenário estão um acordo de reestruturação com o sindicato IG Metall, um entendimento com a Salzgitter sobre o futuro de uma planta em Duisburg e medidas de proteção comercial adotadas pela União Europeia. "As condições para a continuidade lucrativa da Thyssenkrupp Steel estão melhores do que há muito tempo", afirmou o CEO Miguel Lopez.

Ambas as empresas disseram ter conduzido negociações construtivas e que a decisão de pausar foi conjunta.

A Thyssenkrupp tenta há anos se desfazer da divisão, pressionada pela concorrência chinesa, demanda fraca e tarifas dos EUA.

Tentativas anteriores, com a Liberty Steel em 2021, com a Tata Steel - bloqueada pela UE em 2019 - e com o bilionário tcheco Daniel Kretinsky, também fracassaram.

*Com informações da Dow Jones Newswires