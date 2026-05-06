A Telecom Itália (TIM) reportou um aumento no prejuízo líquido para o primeiro trimestre de 2026, apesar de registrar uma receita maior, principalmente impulsionada pelo crescimento no Brasil.

A empresa italiana de telecomunicações disse nesta quarta-feira que sua perda líquida foi de 292 milhões de euros em comparação com uma perda de 124 milhões de euros no mesmo período do ano anterior.

O declínio foi parcialmente devido a perdas relacionadas a operações descontinuadas, afirmou a empresa.

Os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) caíram para 964 milhões de euros, de 981 milhões de euros, devido a uma queda de 7,1% em seu mercado doméstico.

A receita subiu para 3,32 bilhões de euros, de 3,28 bilhões de euros, em linha com a previsão dos analistas da FactSet. Enquanto isso, a receita de serviços - uma métrica chave para a indústria - cresceu 2,3%, para 3,14 bilhões de euros.

*Com informações da Dow Jones Newswires