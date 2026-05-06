O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quarta-feira, 6, que a viagem do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aos Estados Unidos, da qual ele também participa, pode ser uma oportunidade de sanar dúvidas de autoridades norte-americanas sobre o Pix.

O sistema de pagamentos instantâneo criado pelo Banco Central é alvo de uma investigação com base na seção 301 da legislação comercial norte-americana.

Segundo Durigan, a comitiva brasileira ficará à disposição para explicar quaisquer dúvidas em relação ao Pix.

"Eles entendem o que é o Pix, e a gente precisa afastar algum lobby indevido que exista em relação ao Pix", disse Durigan em entrevista ao programa Bom dia, ministro, da EBC, uma empresa pública controlada pelo governo federal.

Segundo o ministro, o desmatamento também pode ser um tema abordado na viagem. Durigan disse que o desmatamento caiu às mínimas históricas durante o terceiro governo Lula.