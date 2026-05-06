O Índice de Commodities do Banco Central (IC-Br) medido em reais caiu 0,63% em abril na comparação com março, informou a autarquia nesta quarta-feira, 6. Houve queda em commodities metálicas (1,47%) e de energia (3,32%). Por outro lado, houve alta em agropecuárias (0,15%).

O IC-Br representa a média mensal dos preços de um conjunto de commodities consideradas relevantes para a dinâmica da inflação no Brasil. O setor agropecuário tem peso aproximado de 67% no índice, seguido pelos segmentos de energia (em torno de 17%) e de metais (com cerca de 16%).

Em dólares, o índice agregado avançou 3,22% em abril, com alta nas commodities agropecuárias (4,03%), metálicas (2,36%) e de energia (0,43%).

O IC-Br medido em reais acumula alta de 2,66% de janeiro a abril deste ano. Em 12 meses, ele está estável (0,00%).

Os preços das commodities agropecuárias caem 3,74% no ano e recuam 12,28% em 12 meses. As commodities metálicas têm alta de 9,40% ano e sobem 39,62% em 12 meses. Já as commodities de energia avançam 19,69% no ano e sobem 11,27% em 12 meses.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.