O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 9,291 bilhões em abril de 2026, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 6, pelo Banco Central (BC). Em março, houve saída líquida de US$ 6,350 bilhões.

O canal financeiro registrou entrada líquida de US$ 2,674 bilhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 61,961 bilhões e vendas no total de US$ 59,287 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo no período foi positivo em US$ 6,616 bilhões, com importações de US$ 21,889 bilhões e exportações de US$ 28,505 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,791 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 7,658 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 18,057 bilhões em outras entradas.

Acumulado

O fluxo cambial está positivo em US$ 13,397 bilhões em 2026 até abril, de acordo com o BC. O canal financeiro apresenta saídas líquidas de US$ 2,284 bilhões. Já o fluxo comercial é positivo, somando US$ 15,682 bilhões no ano.

O segmento financeiro tem compras de US$ 242,606 bilhões e vendas de US$ 244,890 bilhões no período.

O canal comercial tem importações de US$ 79,950 bilhões e exportações de US$ 95,632 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 10,605 bilhões em adiantamento de ACC, US$ 22,481 bilhões em PA e US$ 62,546 bilhões em outras operações.

Semana de 27 a 30 de abril

O País anotou fluxo cambial positivo de US$ 3,307 bilhões na semana passada, segundo o BC. Entre os dias 27 e 30 de abril, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 1,022 bilhão. O valor é o resultado de compras de US$ 12,364 bilhões e vendas no total de US$ 13,386 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 4,329 bilhões, com importações de US$ 4,599 bilhões e exportações de US$ 8,928 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 749 milhões em ACC, US$ 2,783 bilhões em PA e US$ 5,397 bilhões em outras entradas.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.