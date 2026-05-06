Após oscilar entre 186 mil e 188 mil pontos ao longo da manhã, o Ibovespa segue em alta no período da tarde desta quarta-feira, com a melhora do humor no exterior diante das expectativas de avanço nas negociações entre Estados Unidos e Irã. As ações da maioria dos bancos e do setor varejista deram suporte adicional ao índice.

Às 12h23, o Ibovespa subia 0,62%, aos 187.909,19 pontos.

As bolsas de Nova York avançam cerca de 1%, enquanto o petróleo cai pelo segundo dia consecutivo. O Brent recuava perto de 7%, ao redor de US$ 102 o barril, refletindo a percepção de avanço diplomático entre Washington e Teerã.

O alívio ganhou força ainda pela manhã após a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã afirmar que a travessia pelo Estreito de Ormuz poderá ser retomada de forma "segura e sustentável", reforçando a percepção de distensão geopolítica.

Além disso, relatos da imprensa americana indicam que a Casa Branca acredita estar próxima de um acordo com Teerã para encerrar as hostilidades e estruturar negociações nucleares mais amplas. Ainda assim, investidores seguem monitorando novas falas do presidente dos EUA, Donald Trump, e declarações de Israel sobre possível ampliação da ofensiva militar.

Segundo Matheus Spiess, analista da Empiricus Research, contudo, episódios de acomodação após notícias positivas tendem a ser naturais diante da fragilidade do cenário geopolítico.

Além disso, o setor financeiro segue no radar após o balanço do Itaú Unibanco, que reportou lucro de R$ 12,282 bilhões no primeiro trimestre, com rentabilidade elevada e inadimplência controlada. O resultado ajudou inicialmente as ações de bancos, mas o fôlego perdeu força ao longo da manhã.

Na política, pesquisa Meio/Ideia mostrou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tecnicamente empatado com o senador Flávio Bolsonaro em eventual segundo turno das eleições presidenciais.

O presidente Lula embarca nesta tarde para os Estados Unidos, onde se reunirá amanhã com Donald Trump para discutir temas econômicos e de segurança.

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