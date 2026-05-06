A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) prorrogou para 30 de junho a vigência da flexibilização excepcional de estoques de gasolina e diesel, anteriormente prevista para terminar em 30 de abril, e que desobriga as empresas de manterem estoque mínimos dos combustíveis.

"Com a flexibilização, essas empresas poderão disponibilizar o combustível ao mercado, sem necessidade de manterem os estoques mínimos", disse a ANP em nota divulgada nesta quarta-feira, 6. "A flexibilização visa aproximar os estoques da ponta de consumo e ampliar a fluidez de suprimento ao mercado", acrescentou.

A Resolução ANP nº 949/2023 regulamenta a obrigatoriedade de manutenção de estoques semanais médios de gasolina A, de óleo diesel A S10 e de óleo diesel A S500 por parte dos produtores de derivados de petróleo e distribuidores de combustíveis.

A medida foi adotada pela agência em meio a outras ações para garantir o abastecimento do mercado brasileiro de combustíveis, em um momento em que o preço do petróleo disparou no mercado internacional, contaminando o valor dos seus derivados, e a oferta dos produtos foi restringida pelo fechamento do Estreito de Ormuz.