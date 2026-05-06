A Restaurant Brands International (RBI), empresa canadense de fast food que controla as operações do Burger King, teve lucro líquido atribuível a detentores de ações ordinárias de US$ 338 milhões no primeiro trimestre de 2026, mais que dobrando o ganho de US$ 159 milhões de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 6.

Em termos ajustados, o lucro por ação entre janeiro e março foi de US$ 0,86, levemente acima do consenso de US$ 0,83 de analistas consultados pela FactSet.

Já a receita avançou para US$ 2,26 bilhões no trimestre, de US$ 2,11 bilhão um ano antes, também superando marginalmente o consenso da FactSet, de US$ 2,24 bilhões.