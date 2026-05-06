Os juros futuros recuaram no início dos negócios da manhã desta quarta-feira, 6, até 20 pontos, acompanhando o tombo do petróleo e recuo dos rendimentos dos Treasuries em meio à esperança de um acordo entre Estados Unidos e Irã para colocar fim à guerra iniciada há mais de dois meses pelo presidente norte-americano, Donald Trump. O movimento de queda é mais acentuado no miolo da curva.

Às 9h12, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 14,025%, de 14,148%, e a para janeiro de 2029 recuava para 13,535%, de 13,743% no ajuste anterior.

O vencimento para janeiro de 2031 cedia para 13,630%, de 13,799% ontem no ajuste.