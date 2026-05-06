O setor privado dos Estados Unidos criou 109 mil empregos em abril, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quarta-feira, 6, pela ADP. A expectativa de analistas consultados pela FactSet era de geração de 108 mil postos de trabalho no mês passado.

O levantamento da ADP antecede o relatório oficial de emprego dos EUA, conhecido como "payroll", que engloba dados dos setores privado e público e será divulgado na sexta-feira, 8.

Revisão

O setor privado dos EUA criou 61 mil empregos em março, segundo revisão publicada pela ADP. Originalmente, a ADP havia apontado a geração de 62 mil vagas em março. A pesquisa desta quarta também mostrou que os salários no setor privado tiveram expansão média anual de 4,4% em abril.