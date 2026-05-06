O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quarta-feira (6) que, à medida que a guerra no Oriente Médio avance, o governo pode adotar novas medidas de combustíveis. Ele participa do programa Bom dia, ministro, da EBC, uma empresa pública controlada pelo governo federal.

"À medida que a guerra for avançando, a gente vai adotando a medida com aquela premissa. O Brasil não é sócio da guerra, nós vamos ajudar o nosso povo", afirmou.

Ele também disse que o governo prepara um estímulo para adimplentes do Fies, que teve uma linha no Novo Desenrola. Além disso, a nova fase do programa não terá renegociação para dívidas com contas básicas.

Por fim, declarou que tem debatido com o Senado para reabrir uma linha de crédito para renegociar dívidas de agricultores de renda média ou alta. O agronegócio diz precisar de mais de R$ 100 bilhões para ajudar com dívidas rurais.

"Eu tenho liderado o debate com a senadora Tereza, com o senador Renan Calheiros, para a gente abrir, reabrir uma linha para os agricultores de média e maior renda, para a gente, de novo, tratar de quem não conseguiu entrar na última linha de R$ 7, R$ 7,5 bilhões", completou.