O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Serviços da China subiu para 52,6 em abril, de 52,1 em março, informou nesta quarta-feira, 6, a S&P Global em parceria com a RatingDog. O indicador veio levemente acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de 52,5. Já o PMI Composto chinês passou de 51,5 para 53,1 no período. Resultados acima de 50 sinalizam expansão da atividade econômica. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.