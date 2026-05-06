O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do Reino Unido subiu de 50,5 em março para 52,7 em abril, segundo dados finais divulgados nesta quarta (6) pela S&P Global. O resultado definitivo de abril ficou acima da leitura preliminar, de 52. O PMI composto britânico, que engloba serviços e indústria, avançou de 50,3 para 52,6 no mesmo período, também superando a estimativa inicial, de 52. Números acima de 50 indicam que a atividade econômica britânica continuou se expandindo no mês passado.