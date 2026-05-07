As vagas são para preenchimento de cargos distribuídos nos seguintes órgãos:

Fundação Nacional de Saúde - Funasa: 28 cargos;

Ministério da Agricultura e Pecuária: 8 cargos;

Ministério da Justiça e Segurança Pública: 8 cargos;

Ministério das Relações Exteriores: 6 cargos; e

Ministério da Saúde: 122 cargos.

Todos os cargos do CNU 2025 são de nível superior e os nomeados vão atuar como assistentes sociais, médicos e psicólogos, nos órgãos citados.

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CNU 2025

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado ofertou 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos federais.

Os cargos são agrupados em nove blocos temáticos.

Do total de vagas, 3.144 são de nível superior e 508 de nível intermediário.

As provas foram aplicadas em 2025 a primeira fase em outubro e a segunda em dezembro em 228 municípios de todo o país.

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Candidatos | CNU 2025 | Município | nível Superior | Nomeação | segunda edição CNPU