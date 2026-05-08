A caderneta de poupança teve saída líquida de R$ 476,445 milhões em abril, informou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira, 8. Os depósitos somaram R$ 362,201 bilhões, e as retiradas, R$ 362,677 bilhões. Considerando o rendimento de R$ 6,331 bilhões, o saldo da modalidade atingiu R$ 1,006 trilhão.

No acumulado do ano, a caderneta de poupança tem saque líquido de R$ 41,723 bilhões, com R$ 1,432 trilhão em saques e R$ 1,390 trilhão em depósitos, de acordo com o BC. O rendimento em 2026, de janeiro a abril, é de R$ 25,221 bilhões.