O diretor do Federal Reserve (Fed) Stephen Miran afirmou que é "apropriado" cortar as taxas de juros e, por isso, dissidiu da decisão de manter a política monetária inalterada na reunião de abril, em entrevista à Fox Business, nesta sexta-feira, 8.

"Com o choque nos preços de energia, prevejo menos cortes de juros neste ano do que antes, mas acredito que é importante reduzir os juros, e não adiar essas reduções", disse. Na avaliação dele, a política monetária americana está, atualmente, "modestamente restritiva", o que ele não considera apropriado.

Miran argumentou ainda que menos orientação futura por parte do Fed tornaria a política monetária "mais flexível" e sugeriu que a política do banco central está prejudicando o mercado de trabalho.

Sobre o crescimento econômico, o diretor afirmou estar "otimista" com as projeções e disse ver "muitos ventos favoráveis", incluindo a desregulamentação e a inteligência artificial (IA). Por outro lado, destacou que a alta dos preços de energia, decorrente da guerra no Oriente Médio, é um vento contrário para a economia.