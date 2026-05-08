As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 8. interrompendo o rali dos dois pregões anteriores, com a redução do apetite por risco após forças americanas e iranianas voltarem a trocar ataques, apesar da trégua que completou um mês na quinta (7).

Segundo o Comando Central dos EUA, embarcações de guerra americanas foram alvo de uma ofensiva do Irã no Estreito de Ormuz, em uma ação que os militares dos EUA classificaram como "ataques não provocados". Os americanos retaliaram com ataques a instalações militares em território iraniano.

A escalada das tensões, que comprometeu esforços para firmar um acordo de paz, deu suporte ao petróleo, que vinha acumulando quedas havia três dias. No fim da madrugada, porém, as cotações oscilavam em torno da estabilidade.

O índice japonês Nikkei caiu 0,19% em Tóquio, a 62.713,65 pontos, enquanto o Hang Seng recuou 0,87% em Hong Kong, a 26.393,71 pontos, e o Taiex cedeu 0,79% em Taiwan, a 41.603,94 pontos.

Por outro lado, o sul-coreano Kospi avançou 0,11% em Seul, a 7.498,00 pontos, apagando perdas de mais cedo e atingindo novo recorde.

Na China continental, o Xangai Composto ficou estável, em 4.179,95 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve leve alta de 0,12%, a 2.875,75 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana encerrou a sessão no vermelho, com queda de 1,51% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.744,40 pontos.