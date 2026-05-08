A B3 fechou o primeiro trimestre com lucro líquido recorrente de R$ 1,5 bilhão, representando uma alta de 33% em relação ao mesmo intervalo do ano passado e 2,6% superior ao do quarto trimestre. O lucro líquido somou R$ 1,47 bilhão, alta de 33,5% em doze meses e de 62,7% em comparação ao quarto trimestre.

A receita total foi para R$ 3,2 bilhões no período, alta de 20% em relação ao primeiro trimestre de 2025, a maior receita trimestral de sua história. Segundo a empresa, o resultado foi impulsionado pela combinação de maior atividade de mercado e expansão das receitas recorrentes. As receitas recorrentes avançaram 17%, com destaque para Soluções Analíticas de Dados (Trillia) (+23%), Renda Fixa e Crédito (+15%) e Soluções para Mercado de Capitais (+29%).

Na renda variável, o volume médio diário (ADTV) cresceu 48% ante o primeiro trimestre de 2025, com fevereiro marcando o maior ADTV mensal dos últimos cinco anos. Em derivativos, a B3 informou o maior volume médio diário da história em março de 2026, com 16,6 milhões de contratos, além de alta de 16% no ADV do primeiro trimestre de 2026 em base anual.

No mercado de ações, a B3 reportou R$ 13,6 bilhões em seis ofertas subsequentes (follow-ons) no trimestre. A depositária de renda variável ganhou quase 400 mil contas em 12 meses, totalizando 6,5 milhões em março.

O Ebitda recorrente somou R$ 2,1 bilhões, uma alta de 23,9% em relação ao primeiro trimestre de 2025 e de 12,4% frente ao quarto trimestre. A margem Ebitda foi para 71,6% no primeiro trimestre, alta de 207 pontos-base em doze meses e de 260 pontos-base no trimestre.

A B3 também destacou no release de resultado avanços em produtos, com o lançamento das Opções Digitais de Ibovespa, Bitcoin e USD, e a extensão do horário de negociação para os futuros de Ouro, Bitcoin, Ethereum e Solana.