A Azzas 2154 registrou lucro líquido de R$ 63,9 milhões no primeiro trimestre de 2026, queda de 45,7% em relação a igual período do ano passado.

A receita líquida somou R$ 2,479 bilhões no trimestre, recuo de 8% na comparação anual. A receita bruta consolidada caiu 5,8%, para R$ 3,118 bilhões.

Segundo a empresa, o desempenho foi impactado pela retração das vendas para franquias e multimarcas (sell-in), diante da estratégia de reequilibrar os estoques da rede em relação às vendas ao consumidor final (sell-out).

O Ebitda recorrente totalizou R$ 328,5 milhões no trimestre, queda de 23,2% em relação ao primeiro trimestre de 2025. A margem Ebitda recorrente recuou 2,7 pontos porcentuais, para 13,2%.

A empresa destacou que os canais de sell-out ficaram praticamente estáveis no trimestre, com avanço de 2,9% na unidade Shoes & Bags, impulsionado pelo crescimento das lojas próprias. Já os canais de sell-in recuaram 10,9%, refletindo a estratégia de normalização dos estoques da rede e ajustes em marcas como Vans e Hering.

Entre os destaques operacionais, a operação internacional da FARM Rio cresceu 21,1% em dólar no trimestre, consolidando, segundo a companhia, a trajetória de expansão global da marca.

Resultado financeiro

A despesa financeira líquida totalizou R$ 184,6 milhões no trimestre, ante R$ 157,7 milhões no mesmo período do ano anterior. Segundo a empresa, o indicador foi pressionado principalmente pela variação cambial relacionada a contratos de hedge operacional.

Por outro lado, as despesas recorrentes, excluindo depreciação e amortização, caíram 2,8% no trimestre, com destaque para a redução de gastos com pessoal, viagens e comissões.

O capex (investimentos) totalizou R$ 61,6 milhões no primeiro trimestre, queda de 27,0% em relação a igual período do ano passado.

Entre os investimentos do trimestre, a empresa destacou aportes em tecnologia, reformas de lojas das marcas Arezzo, Reserva, FARM Rio e Animale, além de investimentos na operação internacional.

A geração de caixa operacional somou R$ 148 milhões no trimestre, revertendo consumo de caixa de R$ 50,3 milhões registrado no primeiro trimestre de 2025. A empresa também destacou redução de 20 dias no ciclo operacional, puxada principalmente pela queda dos estoques.