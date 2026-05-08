A incorporadora paulistana Eztec fechou o primeiro trimestre de 2026 com lucro líquido de R$ 119,7 milhões, expansão de 27,2% ante o mesmo período de 2025. A melhora do resultado veio, principalmente, de um aumento importante na receita com juros dos financiamentos concedidos a clientes, venda de um terreno, além do reconhecimento de receitas originadas em projetos feito com incorporadoras parceiras.

O Ebit (lucro antes dos juros e imposto de renda) atingiu R$ 83,1 milhões, crescimento de 20,9% na mesma base de comparação anual. A receita líquida totalizou R$ 322,5 milhões, alta de 3,6%. Já a margem bruta foi a 38,7%, recuo de 0,9 ponto porcentual, enquanto a margem líquida bateu em 37,1%, elevação de 6,9 p.p.

As despesas operacionais totais da Eztec foram de R$ 41,8 milhões, recuo de 23,3% em ujm ano. As despesas comerciais subiram 32,8%, como reflexo de gastos com publicidade, estandes de vendas e decorados com a preparação dos novos projetos. Houve também crescimento de 51,5% nas despesas com unidades em estoque. As despesas gerais e administrativas avançaram 34,0%, refletindo a expansão da estrutura de suporte às operações, segundo a companhia.

A linha de equivalência patrimonial (que apura os resultados oriundos de empreendimentos feitos em sociedade com terceiros) gerou uma receita de R$ 34,3 milhões, o triplo do registrado no mesmo período do ano anterior. A Eztec explicou que isso veio do mix de contribuição de empreendimentos em estágio mais avançado e projetos recém-lançados.

A Eztec realizou a venda de um terreno, como parte da iniciativa de desmobilização de ativos onde não pretende fazer novos projetos. A venda gerou resultado contábil de R$ 23,4 milhões, sendo R$ 18,6 milhões no lucro bruto e R$ 4,8 milhões com a reversão de provisionamento, computado na linha de 'outras receitas e despesas'.

O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) gerou uma receita de R$ 51,4 milhões, que foi 41,1% maior na comparação anual. Segundo a Eztec, isso veio do maior rendimento das aplicações financeiras, impulsionado pelo aumento da base de aplicações.

Caixa

Em seu balanço, a Eztec reportou ainda geração de caixa de R$ 154,3 milhões no trimestre (sem considerar dividendos), decorrente da evolução dos repasses de unidades entregues ao longo do segundo semestre de 2025 e do início deste ano, período em que a companhia registrou volume recorde de entregas de chaves.

A empresa encerrou o primeiro trimestre com caixa líquido de R$ 7 milhões, ante dívida líquida de R$ 147 milhões no último trimestre do ano passado.

Operacional

Na parte operacional, a Eztec teve o maior volume trimestral de lançamentos de sua história, avaliados no total de R$ 1,2 bilhão; e o maior volume de vendas trimestrais já registrado, com R$ 760 milhões em vendas brutas e R$ 697 milhões em vendas líquidas.

"A combinação de recordes operacionais, forte absorção comercial, solidez financeira e um pipeline crescente de canteiros em execução demonstra a capacidade da companhia de crescer com consistência independentemente do ciclo e nos

posiciona com confiança para cumprir a meta anual", descreveu a direção na apresentação dos resultados.