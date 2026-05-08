A Allos registrou lucro líquido de R$ 248,302 milhões no primeiro trimestre de 2026, queda de 2,5% ante o mesmo período do ano passado.

Já o Ebitda ajustado ficou em R$ 502,225 milhões entre janeiro e março, avançando 10,2% na comparação anual.

A receita líquida teve crescimento de 9,8%, totalizando R$ 692,418 milhões.

O resultado financeiro terminou o trimestre negativo em R$ 183,157 milhões, avanço de 52% ante o mesmo período em 2025, quando foi negativo em R$ 120,5 milhões.

Em release de resultados, a companhia diz que o ano de 2026 começou com forte desempenho operacional. As vendas dos shoppings aceleraram em relação ao final do ano passado, com crescimento de 6,6% na comparação com o primeiro trimestre de 2025.

As vendas em mesmas lojas (SSS) atingiram 5,0%, 250 pontos-base a mais na comparação anual, com destaque para os segmentos de Alimentação (7,9%) e Conveniência, serviços e lazer (6,0%).

"A sazonalidade típica do início do ano levou a taxa de ocupação nesse trimestre a fechar em 96,3%. A demanda por espaços comerciais permaneceu elevada, com a assinatura de 140 novos contratos. Entre os destaques, estão novas lojas da Sephora e Nike no Parque Dom Pedro, Olive Garden no Tamboré Shopping e Decathlon no NorteShopping", diz a Allos.