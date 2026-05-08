A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -2,38%

Pontos: 183.218,26

Máxima de +0,05% : 187.779 pontos

Mínima de -2,57% : 182.868 pontos

Volume: R$ 32,08 bilhões

Variação em 2026: 13,71%

Variação no mês: -2,19%

Dow Jones: -0,63%

Pontos: 49.596,97

Nasdaq: -0,13%

Pontos: 25.806,20

Ibovespa Futuro: -2,45%

Pontos: 185.390

Máxima (pontos): 190.565

Mínima (pontos): 185.360

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 40,66

Variação: -2,68%

Petrobras PN

Preço: R$ 46,12

Variação: -2,43%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,53

Variação: -3,84%

Ambev ON

Preço: R$ 16,28

Variação: -3,95%

Petrobras ON

Preço: R$ 50,55

Variação: -1,88%

Vale PNA

Preço: R$ 79,84

Variação: -1,71%

MBRF SA ON

Preço: R$ 17,01

Variação: -4,38%

Vale ON

Preço: R$ 79,84

Variação: -1,71%

Itausa PN

Preço: R$ 13,28

Variação: -2,06%

Global 40

Cotação: 747,782 centavos de dólar

(5/5/2026)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 4,9229

Venda: R$ 4,9234

Variação: +0,05%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,02

Venda: R$ 5,12

Variação: -0,23%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 4,9164

Venda: R$ 4,9170

Variação: -0,21%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,0000

Venda: R$ 5,0940

Variação: -0,24%

- Dólar Futuro (junho)

Cotação: R$ 4,9590,

Variação: +0,13%

- Euro

Compra: US$ 1,1729 (às 18h22)

Venda: US$ 1,1733 (às 18h22)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,7760

Venda: R$ 5,7770

Variação: -0,09%

- Euro turismo

Compra: R$ 5,9200

Venda: R$ 6,0160

Variação: +0,3%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,39% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,40% ao ano.

- Over a 14,40%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.710,90 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,35%


