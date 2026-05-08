A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -2,38%
Pontos: 183.218,26
Máxima de +0,05% : 187.779 pontos
Mínima de -2,57% : 182.868 pontos
Volume: R$ 32,08 bilhões
Variação em 2026: 13,71%
Variação no mês: -2,19%
Dow Jones: -0,63%
Pontos: 49.596,97
Nasdaq: -0,13%
Pontos: 25.806,20
Ibovespa Futuro: -2,45%
Pontos: 185.390
Máxima (pontos): 190.565
Mínima (pontos): 185.360
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 40,66
Variação: -2,68%
Petrobras PN
Preço: R$ 46,12
Variação: -2,43%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,53
Variação: -3,84%
Ambev ON
Preço: R$ 16,28
Variação: -3,95%
Petrobras ON
Preço: R$ 50,55
Variação: -1,88%
Vale PNA
Preço: R$ 79,84
Variação: -1,71%
MBRF SA ON
Preço: R$ 17,01
Variação: -4,38%
Vale ON
Preço: R$ 79,84
Variação: -1,71%
Itausa PN
Preço: R$ 13,28
Variação: -2,06%
Global 40
Cotação: 747,782 centavos de dólar
(5/5/2026)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 4,9229
Venda: R$ 4,9234
Variação: +0,05%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,02
Venda: R$ 5,12
Variação: -0,23%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 4,9164
Venda: R$ 4,9170
Variação: -0,21%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,0000
Venda: R$ 5,0940
Variação: -0,24%
- Dólar Futuro (junho)
Cotação: R$ 4,9590,
Variação: +0,13%
- Euro
Compra: US$ 1,1729 (às 18h22)
Venda: US$ 1,1733 (às 18h22)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,7760
Venda: R$ 5,7770
Variação: -0,09%
- Euro turismo
Compra: R$ 5,9200
Venda: R$ 6,0160
Variação: +0,3%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,39% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,40% ao ano.
- Over a 14,40%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.710,90 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,35%