O Banco Central do México (Banxico) cortou a taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 6,50% ao ano, em decisão divulgada nesta quinta-feira, 7. Em comunicado, a autoridade monetária afirmou que a decisão não foi unânime: a favor do corte votaram três dirigentes, enquanto dois optaram por manter as taxas inalteradas.

O BC pontuou que, na principais economias avançadas, a inflação geral aumentou em março como resultado da alta nos preços dos energéticos.

No México, a atividade econômica registrou uma contração e, entre a primeira quinzena de março e o mês de abril, a inflação geral diminuiu de 4,63% para 4,45%.

O Banxico, contudo, pontuou que as expectativas de inflação geral para o fechamento de 2026 exibiram aumento.

O comunicado também destaca que o banco central continua antecipando que a inflação geral atinja a meta no segundo trimestre de 2027.