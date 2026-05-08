O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 7, que a reunião com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, na Casa Branca tratou de temas como comércio e tarifas, classificando o encontro como positivo.

"Acabei de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o super dinâmico presidente do Brasil. Discutimos muitos temas, incluindo comércio e, especificamente, tarifas. A reunião foi muito bem", escreveu Trump em publicação na Truth Social após reunião que durou cerca de 3 horas.

Segundo o presidente norte-americano, representantes dos dois países deverão se reunir para discutir "certos elementos-chave" da agenda bilateral. "Reuniões adicionais serão agendadas ao longo dos próximos meses, conforme necessário", acrescentou.

A reunião entre Trump e Lula terminou sem a tradicional sessão de perguntas no Salão Oval. Os dois presidentes participaram de um encontro fechado e depois almoçaram juntos na Casa Branca. Eles também circularam pela galeria de ex-presidentes da residência oficial da Presidência dos EUA.

Lula deixou a Casa Branca após o encontro e deve falar com a imprensa na Embaixada do Brasil em Washington antes de embarcar de volta ao Brasil.