A balança comercial brasileira acumulou superávit comercial de US$ 24,782 bilhões no ano até abril, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 7, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O valor foi alcançado com exportações de US$ 116,552 bilhões e importações de US$ 91,770 bilhões e é 43,5% maior do que no mesmo período de 2025.

No acumulado de 2026, comparado ao mesmo período de 2025, as exportações registraram alta de 9,2%, com crescimento de 6,6% em Agropecuária, que somou US$ 26,39 bilhões; alta de 22,2% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 29,33 bilhões; e, por fim, crescimento de 4,8% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 60,18 bilhões.

As importações subiram 2,5% de janeiro a abril de 2026 ante o mesmo período de 2025, com queda de 21,4% em Agropecuária, que somou US$ 1,80 bilhão; queda de 5,3% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 3,86 bilhões; e, por fim, crescimento de 3,6% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 85,49 bilhões.