A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 10,537 bilhões em abril, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 7, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Em março, a balança havia apresentado saldo positivo de US$ 6,405 bilhões.

O valor de abril foi alcançado com exportações de US$ 34,148 bilhões e importações de US$ 23,611 bilhões.

Estimativas

O resultado de abril ficou abaixo da mediana das estimativas do mercado financeiro apontada na pesquisa Projeções Broadcast, de superávit comercial de US$ 10,7 bilhões.

As projeções para esta leitura variavam de US$ 6 bilhões a US$ 11,45 bilhões.

Detalhamento

Em abril, as exportações registraram alta de 14,3% na comparação com o mesmo mês de 2025, com crescimento de 16,1% em Agropecuária, que somou US$ 9,23 bilhões; alta de 17,9% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 8,28 bilhões; e, por fim, crescimento de 11,6% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 16,44 bilhões.

As importações subiram 6,2% em abril ante o mesmo mês de 2025, com queda de 25,8% em Agropecuária, que somou US$ 420 milhões; alta de 0,4% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,09 bilhão; e, por fim, crescimento de 7,4% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 21,93 bilhões.