O presidente da Comissão de Comércio Internacional do Parlamento Europeu, Bernd Lange, afirmou que um acordo "intra-bloco europeu" para implementar o tratado comercial da União Europeia (UE) com os Estados Unidos está "a caminho" de ser finalizado ainda este mês, em entrevista ao Politico.

De acordo com o principal negociador comercial do Parlamento Europeu, o acordo intra-bloco está ao alcance, apesar de as instituições da UE não terem chegado a um consenso nas negociações que se estenderam até a madrugada de quinta-feira.

A reunião entre negociadores da Comissão Europeia, das capitais da UE e do Parlamento ocorreu sob pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, que ameaçou aumentar as tarifas sobre carros europeus de 15% para 25%.

Paralelamente, a Comissão Europeia anunciou que a UE e a Jordânia intensificam a implementação de sua parceria estratégica por meio de acordos de financiamento de 135 milhões de euros. O acordo visam impulsionar a cooperação em educação e desenvolvimento de competências, segurança e gestão da migração, bem como resiliência econômica e ambiente de negócios e representa um avanço na implementação da Parceria Estratégica e Abrangente (PEA) UE-Jordânia.