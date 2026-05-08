A Conferência Anual do Banco Central será realizada na próxima semana, nos dias 13 a 15 de maio. O evento ocorrerá na sede do BC, em Brasília.

A abertura da conferência será feita pelo presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, na próxima quarta-feira, 13, às 9 horas. Na sequência, haverá uma palestra magna do economista Christopher Erceg, subdiretor do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Ao longo dos três dias de conferência, o encontro reunirá acadêmicos, especialistas do setor privado, pesquisadores e representantes de bancos centrais e instituições multilaterais.

Serão debatidos temas como macroeconomia, sustentabilidade, estabilidade financeira, economia bancária, inovação financeira, regulação macroprudencial, economia internacional e finanças.

A programação também prevê na quinta-feira, 14, palestra magna do economista Gabriel Chodorow-Reich, professor da Universidade de Harvard.

A abertura da conferência e as palestras magnas serão transmitidas pelo Canal do BC no YouTube. A programação completa do evento pode ser acessada no site da autoridade monetária.