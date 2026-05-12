A Itaúsa, holding de investimentos que integra o bloco de controle do Itaú Unibanco, registrou lucro líquido recorrente de R$ 4,491 bilhões no primeiro trimestre de 2026, alta de 17% em relação ao igual intervalo de 2025.

O principal motor do resultado foi o desempenho do Itaú Unibanco, cuja contribuição para a holding somou R$ 4,383 bilhões entre janeiro e março, alta de 10,9% em base anual.

Entre os investimentos não financeiros, a Alpargatas contribuiu com R$ 52 milhões, alta de 50,5% em um ano. A Motiva gerou R$ 65 milhões, avanço de 15,8%, enquanto a Copa Energia entregou R$ 73 milhões, crescimento de 28,8%. A participação da NTS foi de R$ 157 milhões, incremento de 86,9% na comparação anual.

A Dexco apresentou resultado de R$ 20 milhões para a Itaúsa, queda de 27% em relação ao primeiro trimestre de 2025. Já a Aegea Saneamento alcançou R$ 89 milhões, revertendo resultado negativo de R$ 1 milhão um ano antes.

No total, o portfólio de empresas não financeiras gerou resultado recorrente de R$ 454 milhões para a Itaúsa no trimestre, avanço de 75,6% em relação ao mesmo período de 2025. Já as despesas administrativas da holding somaram R$ 44 milhões no primeiro trimestre, uma alta de 10,8% em base anual.

"Apoiados em nossos valores, seguimos avançando com disciplina, visão de longo prazo e responsabilidade, fortalecendo nosso ecossistema de negócios, apoiando o desenvolvimento do país e gerando valor sustentável para a sociedade, investidas e acionistas", observa o presidente da companhia, Alfredo Setubal, no relatório que acompanha o balanço.