A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) publicou nesta segunda-feira, 11, o despacho de suspensão da operação comercial das unidades geradoras (UG1 a UG3) da Usina Hidrelétrica Paciência, operada pela Cemig Geração Sul. A localização é no município de Matias Barbosa, no Estado de Minas Gerais (MG).

Em fevereiro de 2026, a área de usina foi impactada por fortes chuvas. O excesso de detritos carreados pelo rio provocou entupimento das grades de adução, o que interrompeu a capacidade de geração da Usina.

A Cemig Geração Sul solicitou, em abril, que a operação comercial das unidades Geradoras 01 a 03 da UHE Paciência não fosse suspensa de imediato. A empresa defendeu que foram adotadas todas as medidas possíveis.

"Trata-se claramente de situação extraordinária cujos efeitos não tinham como ser impedidos ou evitados pela Cemig Geração Sul, a despeito da mais diligente operação e manutenção da UHE Paciência", afirmou a Cemig em carta encaminhada à Aneel em 10 de abril.

Além da suspensão das três unidades geradoras da Usina Hidrelétrica Paciência, a Aneel também publicou despacho de liberação da unidade geradora UG10, de 4.500,00 kW (quilowatt) de capacidade instalada, da EOL Ventos de São Rafael 11. A localização é no município de Campo Redondo no estado do Rio Grande do Norte, com titularidade da Ventos de Santa Sônia Energias Renováveis.

Um terceiro despacho publicado nesta segunda restabeleceu a operação comercial das Unidades Geradoras UG01 e UG02 da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Salto do Guassupi, outorgada à Salto do Guassupi Energética. A localização é no município de São Martinho da Serra, no Estado do Rio Grande do Sul.