O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira, 11, que conversou com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), sobre a importância de se aprovar o quanto antes o Projeto de Lei Complementar (PLP) dos Combustíveis. Segundo ele, a expectativa é votar o projeto ainda essa semana na Casa Baixa.

"A expectativa é de avançar essa semana nessa aprovação no Congresso. O meu pedido, a expectativa do governo é que a gente vote o quanto antes, então se for possível sim que vote essa semana na Câmara e no Senado, tanto melhor para o governo", disse Durigan a jornalistas na portaria do ministério.

Ele afirmou que conversou com a relatora da medida, deputada Marussa Boldrin (Republicanos-GO), e apontou que não é o momento de se aumentar o escopo da proposta. Ela já afirmou publicamente que pensava em adicionar temas rurais, por exemplo, ao texto.

"Não é o momento da gente ampliar o escopo, esse é um projeto de lei complementar urgente que deve ser votado rapidamente no Congresso, sem prejuízo de outras discussões que podem seguir em paralelo, então aqui a gente deveria, esse é o meu pedido, deveria se focar, dado o momento, dado o contexto que a gente vive, na resposta ao impacto da guerra no país", completou.

Reunião com presidente da Petrobras

Durigan se reuniu mais cedo na Fazenda com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard. Segundo ele, o encontro foi para que Chambriard passasse o cenário atualizado dos impactos da guerra na estatal.

Ele afirmou que está sendo difícil para a empresa e que há uma preocupação de que o conflito não acabe no curto ou médio prazo.

"Nós estamos vivendo um momento de muita incerteza, ouvi da Petrobras hoje também essa dificuldade, uma incerteza no mundo, tenho falado com os ministros, por exemplo, com o ministro saudita, e uma preocupação de que a guerra não se conclua, no médio prazo, não sendo curto, no médio prazo", declarou Durigan.