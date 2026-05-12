O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta segunda-feira, 11, que a reunião do período da manhã com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi para fazer um balanço da agenda nos Estados Unidos na semana passada, quando houve o encontro com o presidente norte-americano, Donald Trump, e encaminhar os próximos passos com cada ministério.

"A reunião com o presidente foi para a gente fazer um balanço da viagem a Washington semana passada, em que teve a conversa do presidente Lula com o presidente Trump e sumarizar, sintetizar quais foram os encaminhamentos para que cada ministério cuide do seu encaminhamento a partir de agora", relatou o ministro a jornalistas.

Sobre esses próximos passos, Durigan disse que há encaminhamento nas várias frentes. "O Ministério da Fazenda tem encaminhamentos tanto de apoio ao MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) e ao MRE (Ministério das Relações Exteriores ), na tratativa de comércio bilateral, quanto no avanço ao combate ao crime organizado, que é uma agenda que a gente tem liderado aqui com a Receita Federal, e daremos próximos passos em breve, a gente anuncia isso."

Desenrola

Sobre o Desenrola 2.0, anunciado também na semana passada, o ministro informou que já há perto de R$ 1 bilhão em dívidas renegociadas e 200 mil pedidos em avaliação dos bancos, desses 200 mil, dos quais 100 mil praticamente fechados.

"Cada dia a gente tem visto mais renegociações sendo feitas, o que é muito importante. Essa semana o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) para os inadimplentes deve estar totalmente operativo. A medida provisória na semana passada deu as condições, os bancos têm tirado dúvidas junto com o MEC (Ministério da Educação) e a Fazenda, essa semana vai estar operativo", afirmou.

Ele garantiu que o governo não vai deixar de fazer também um estímulo para os adimplentes. "Isso vai ser feito em um segundo momento, daqui a alguns dias, para que a gente primeiro faça a comunicação para quem está inadimplente, que é uma situação muito diferente, para que depois a gente também honre e dê um estímulo, uma espécie de prêmio também, um merecimento para quem ficou adimplente", completou.